日本啟動安保3文書修訂討論＝高市首相稱「左右國家命運」

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政府於27日在首相官邸召開了「從綜合國力思考安全保障之專家會議」的首次會議，以應對預定於年底修訂的《國家安全保障戰略》等安保3文書。在日本周邊安保環境日益嚴峻的背景下，防衛費規模及自衛隊能力強化措施等將成為焦點。預計將於秋季左右彙整提議。

首相高市早苗亦出席會議。她對中國、俄羅斯及北韓的軍事動向表示擔憂，強調：「為了守護我國的和平與獨立，必須主動推進防衛力的根本性強化。修訂3文書是左右國家命運的重要舉措。」

日本周邊地區中，中國在太平洋地區的軍事活動日益頻繁，北韓則反覆發射彈道飛彈。此外，烏克蘭與中東戰鬥中出現大量投入無人機、活用人工智慧（AI）及認知戰激化等新課題，專家會議將研議強化應對「新戰爭方式」的能力。

川普美政權要求同盟國增加防衛費的應對、首相個人持論的「非核三原則部分修訂」、引進核動力潛艦，以及如何表述中國威脅等，都將成為後續課題。



高市早苗首相於首次會議中發表談話。27日下午於首相官邸



專家會議首次會議現場。27日下午於首相官邸



出席會議的前駐美大使佐佐江賢一郎。27日下午於首相官邸

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