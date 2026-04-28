授予「璃來龍」雙人組紫綬褒章＝春季褒章表揚631個人與團體

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政府於28日發布2026年春季褒章受獎名單，共計603人（含女性137人）與28個團體獲獎。授予在學術、體育、文化藝術領域有傑出成就者的「紫綬褒章」，選中了以花式滑冰「璃來龍（りくりゅう）」雙人組著稱的三浦璃來（24歲）與木原龍一（33歲），以及小說家宮部美幸（65歲）、演員吉田鋼太郎（67歲）等人。將於29日發布正式命令。

三浦與木原在米蘭-柯提納（Milano Cortina）冬奧雙人滑項目中奪得日本首枚金牌，並在多項國際賽事取得佳績，對花滑界發展貢獻卓著。宮部美幸以推理及時代小說獲得廣大讀者支持，吉田鋼太郎則在舞台、電視劇與電影中展現強烈存在感的演技。

表彰產業振興與社會福利貢獻的「藍綬褒章」，則選中了對東京迪士尼度假區發展貢獻良多的Oriental Land董事會議長加賀見俊夫（90歲）等人。受獎者預計於5月13日後在皇居與天皇陛下會面。



三浦璃來



木原龍一



演員吉田鋼太郎



小說家宮部美幸

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