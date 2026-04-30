前美國務副長官肯定日本解禁武器出口＝稱「中國在台灣上抱持野心」

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】前美國務副長官坎貝爾（Kurt Campbell）27日接受時事通信社專訪。在5月中旬的美中領袖會談前，他強調中國在台灣問題上「抱持著野心」，並對中國國家主席習近平可能直接要求美國總統川普宣布「反對」台灣獨立一事，表達了警戒感。

川普預計於5月14日至15日訪問中國北京。在與習近平的會談中，川普希望達成擴大中國採購美國農產品等大型商務協議。另一方面，外界有聲音憂慮，習近平會要求川普將歷代美國政權所維持的對台獨「不支持」立場，變更為「反對」，以此作為交易的回報。

坎貝爾指出，習近平之所以希望川普訪中，「台灣問題佔據了極其重要的位置」。他認為中國對此次訪問未表現出擔憂是「異乎尋常的」，並警示這「暗示了背後存在某種戰略，意圖透過會談達成其目標」。

在去年的美中貿易戰中，習近平政權曾以強化稀土出口管制，來對抗川普政權的關稅調升，隨後雙方才以緩和緊張局勢達成妥協。坎貝爾分析，要脫離對中國重要礦產的依賴「需耗時數年，目前由中國獨佔支配」。他預測川普在會談中，「將會要求中方承諾不將稀土等資源作為報復手段」。

針對美國對伊朗的攻擊，坎貝爾警告，美軍從包含日本在內的印度太平洋地區抽調飛彈及海軍陸戰隊等戰力投入中東，「已對抑止力的品質產生影響」。他表示：「雖然是區域衝突，但世界性的影響力極其巨大」，並對以東南亞各國為中心引發的燃料短缺現狀表達了危機感。

另一方面，針對日本政府修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，使武器出口原則上成為可能，坎貝爾在評價之餘也表示「甚至有些遲了」，並認為日本應作為「正常國家」，與各國構築更緊密的安保合作。

此外，關於日本為強化情報（資訊蒐集與分析）能力而計畫設置「國家情報會議」等舉措，坎貝爾也表達支持，稱這是繼國家安全保障會議（NSC）成立後的一系列「自然發展」。他表示為了該機構的創設，「美國應能提供相當程度的支援」。



接受專訪的前美國務副長官坎貝爾。27日於華盛頓

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]