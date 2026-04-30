出光油輪通過荷姆茲海峽＝載運200萬桶原油前往名古屋

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【伊斯坦堡時事】29日獲悉，出光興產旗下出光油輪所保有的原油輪「IDEMITSU MARU」已通過荷姆茲海峽，目前正前往日本。這是自美以對伊朗軍事行動於2月28日開始以來，首艘直接由波斯灣駛往日本的原油輪。據了解船上共有3名日籍人員乘船。

首相高市早苗於29日在X（原推特）上透露：「1艘日本相關船舶已通過荷姆茲海峽，正朝向日本航行」。高市首相評價此舉包含從保護國人角度在內，是令人肯定的動向。她並表示，為了讓所有船舶都能自由且安全地通過該海峽，將持續向伊朗方面進行交涉。目前波斯灣內仍有40多艘日本相關船隻滯留。

根據船舶位置資訊網站「MarineTraffic」顯示，截至日本時間29日下午，該油輪已穿過荷姆茲海峽，正航行於阿拉伯海北部，目的地為名古屋。伊朗國營媒體亦報導了該油輪通過荷姆茲海峽的消息。

根據相關報導，該油輪載運了200萬桶沙烏地阿拉伯產原油。該船在阿拉伯聯合大公國（UAE）首都阿布達比近海停泊1週後，於27日開始航行，並獲得伊朗當局許可通過海峽。關於伊朗方面開始徵收的通行費支付情況，目前尚無相關報導。

伊朗駐日大使館於29日在X平台上，附上1953年在英國海上封鎖下將伊朗產原油運往日本的出光興產油輪「日章丸」照片，並以日文投稿表示：「（當年的）歷史性任務是兩國間長久友誼的證明，直至今日仍持續擁有極其重大的意義」。



出光興產旗下油輪「IDEMITSU MARU」（取自該公司官網）

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