東京發生持槌男子毆打高中生逃逸＝5人受傷警方發布逮捕令

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29日上午7時20分左右，在東京都福生市加美平的路上，目擊者撥打110通報稱「有人持槌子，有人被毆打」。根據警視廳福生署等表示，一名男子（44歲）持槌子毆打了2名男高中生，並向趕抵現場的警察等人噴灑液體。總計造成5人受傷，其中1名高中生左眼眼底骨折受重傷。

該名男子原先被認為持求生刀反鎖於附近的家中對峙，但在約4個半小時後警察衝入室內時，卻不見其蹤影，室內留有類似求生刀的物品及複數個槌子。警視廳目前正以殺人未遂罪嫌，追蹤這名逃亡男子的下落。

根據該警署表示，男子的母親在事件發生前，曾對在自家附近路上逗留的7名高中生等人進行勸誡。雖然高中生們回應「我們會安靜」，但仍停留在原地，隨後該名男子便手持槌子襲擊而來。

男子一度返回家中，但在警察抵達時，他拿出了刀械。當警察保護其母親時，男子使用噴霧器噴灑了黃色液體。他隨後逃入家中，並進一步從2樓進行噴灑。

根據搜查關係人士表示，隨後的監視器搜查顯示，該名男子在第2次噴灑噴霧後，趁著警察等人陷入混亂之際，已從後門逃逸。

案發現場位於JR福生站西北方約700公尺處的住宅區。



發生持槌毆人及襲警事件之現場附近。29日下午於東京都福生市

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