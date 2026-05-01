中東局勢混亂引發「三跌」＝日圓、股市皆下挫，東京市場原油飆升

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30日的東京市場因中東局勢混亂加深，出現了日圓、債券、股市「三跌（Triple Weak）」。外匯市場日圓匯率一度跌至1美元兌160.60日圓區間，創下約1年9個月以來的新低水準。債券市場中，作為長期利率指標的新發10年期國債流通殖利率一度升至2.535%（債券價格下跌）。股市方面，日經平均指數跌幅一度逼近1000點。

由於美伊停戰協議停滯，市場擔憂能源供應混亂將長期化，29日紐約商業交易所（NYMEX）原油期貨飆升。美國基準原油WTI在30日的盤外交易一度達到每桶110美元區間。因此，匯市除了「避險性美圓買盤」占優勢外，對依賴能源進口的日本貿易收支惡化的觀測也引發了拋售日圓。

針對日圓走貶，財務相片山皋月同日傍晚表示：「採取果斷措施的時機正在接近」。市場意識到政府與日銀介入匯市的可能性，日圓匯率一度急升至159日圓區間。下午5時匯率為160.14至160.15日圓，較前一交易日貶值63錢。

根據日本相互証券資料，2.535%的長期利率是新發10年債自1999年2月以來、約27年高位。市場擔憂日銀升息落後於形勢導致物價上漲，亦引發債券拋售。股市也因原油價格上漲恐壓抑企業業績，導致各類股出現賣壓。日經指數終場收在5萬9284.92點，較前一交易日下跌632.54點。



顯示下跌的日經平均指數收盤價、日圓匯率以及上升的長期利率監控螢幕。30日下午於東京都中央區

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