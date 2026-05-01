男網錦織圭宣布本賽季結束後引退＝曾獲美網亞軍、生涯巡迴賽12冠

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曾在男子網球單打世界排名最高達第4位的錦織圭（36歲，隸屬UNIQLO），於日本時間1日在個人社群媒體（SNS）上宣布，將於本賽季結束後從現役引退。他寫道：「當回顧至今的一切時，我能昂首挺胸地對自己說『已經竭盡全力了』」。

錦織圭在巡迴賽累計獲得12次冠軍，是日本男女網球史上最多的紀錄，並曾於2014年美國網球公開賽獲得亞軍。近年來他飽受傷病困擾，包括2022年1月接受髖關節手術後長期遠離賽場，目前的世界排名已跌落至難以參加巡迴賽等級賽事的位置。

錦織圭出身於島根縣。5歲開始打網球，13歲留學美國佛羅里達州的IMG學院。2007年轉為職業選手，並在2008年以18歲之齡於德拉海灘國際賽奪得巡迴賽首冠。

他以跳躍後從高打點施展強有力擊球的「Air K」為招牌動作，接連改寫日本網球界的歷史。2014年5月，他成為首位進入世界前10名的日本男子選手，同年美網更成為首位闖進四大滿貫賽單打決賽的日本選手。2016年里約奧運，他奪得銅牌，這是日本時隔96年的首枚網球獎牌。

雖然頻繁受到傷勢困擾，如2009年因右肘疲勞性骨折接受手術等，且2022年因無法出賽一度消失在世界排名中，但他仍於2023年重返實戰。他在2024年參加了巴黎奧運，並在2025年1月的香港公開賽獲得亞軍，重返世界前100名。



錦織圭於花旗公開賽男子單打奪冠。2015年8月攝於華盛頓（EPA時事）



錦織圭於里約奧運網球男子單打奪得銅牌。2016年8月攝於里約熱內盧

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