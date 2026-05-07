日菲防衛相會談：研議輸出護衛艦、成立協議體以促進裝備合作

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【馬尼拉時事】防衛相小泉進次郎5日於菲律賓首都馬尼拉，與菲國國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）舉行會談，雙方合意新設當局間的工作小組（Working Group），以推進防衛裝備與技術合作。針對菲方研議調達的海上自衛隊二手護衛艦，日方將加速落實輸出細節。

小泉在會談後對記者團表示：「針對包含移轉時期及艦艇數量在內的各項條件，將進行積極討論，以期儘早得出結論。」

菲律賓對具備反潛、反艦飛彈等裝備的「阿武隈級」護衛艦表現出濃厚興趣。若輸出得以實現，預期將提升與自衛隊的相互運用性，並有助於抑止力及應對能力的強化。

特奧多羅在會談中，對日本因修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引而放寬武器輸出規則表示支持。兩人並發表了關於促進裝備品及技術領域合作的聲明。此外，雙方也針對中國加強進出的東海及南海情勢進行協議，確認「反對藉由力量或威壓片面改變現狀的企圖」。小泉在此之前，亦前往表敬訪問了菲國總統小馬可仕。



防衛相小泉進次郎（左一）與菲律賓國防部長特奧多羅（左三）握手。5日於馬尼拉（AFP時事）

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