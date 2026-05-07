英國歸還7具愛努遺骨＝於自然史博物館舉行儀式

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【倫敦時事】英國自然史博物館5日將其所收藏的7具愛努民族遺骨，歸還給從日本赴英的愛努團體代表。這是自2017年德國歸還以來，海外流出遺骨歸還的第4例。若以涉及英國的案例而言，則是繼去年5月愛丁堡大學之後的第2例。

愛努民族的遺骨過去曾因研究等目的被帶往海外。此次歸還的是1865年於現今北海道八雲町與森町發掘的4具，以及在千島群島等地發掘的3具。日本政府此前持續要求歸還，沖繩及北方對策擔當相黃川田仁志當日出席了在該博物館舉行的歸還儀式。

館長加德（Douglas Gurr）在儀式上表示：「能將遺骨送回祖先之地感到榮幸。」北海道愛努協會理事長大川勝則表示：「先人們終於能回到故鄉，想必打從心底感到安寧與喜悅。」歸還的遺骨運抵日本後，預定安置於國家愛努文化設施「民族共生象徵空間（Upopoy）」（北海道白老町）。



5日於倫敦，英國自然史博物館館長加德（左）歸還愛努民族遺骨。右為沖繩及北方對策擔當相黃川田仁志



5日於倫敦出席歸還儀式的北海道愛努協會理事長大川勝（右一）、黃川田仁志（右二）等人

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