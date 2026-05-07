經產相赤澤亮正提議大幅擴大原油共同備蓄＝與阿聯合作確保穩定供應

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【巴黎時事】經濟產業相赤澤亮正5日於阿布達比，與阿拉伯聯合大公國（UAE）產業及先進技術部長兼日本事務特使賈柏（Sultan Ahmed Al Jaber）舉行會談。赤澤要求大幅擴大阿拉伯聯合大公國石油公司在日本國內保管的「產油國共同備蓄」，並獲得阿拉伯聯合大公國方面的承諾。在中東情勢惡化導致荷姆茲海峽持續封鎖下，雙方就推進原油穩定供應的合作達成一致。

赤澤在結束中東訪問行程後抵達法國巴黎，於5日晚間對記者團透露上述消息。他表示：「希望能大幅增加與阿拉伯聯合大公國的產油國共同備蓄。阿拉伯聯合大公國已承諾補充已釋出的原油，並追加擴大備蓄量。」阿拉伯聯合大公國原油約占日本總進口量的4成。阿拉伯聯合大公國已於1日脫離石油輸出國組織（OPEC），計畫依據自身判斷分階段增產。

赤澤除要求切實擴大對日供應外，亦提議就日本倡議的亞洲整體原油備蓄增強進行連繫，並提議日本在資金面等領域為建構未來替代運輸路線做出貢獻。雙方合意將致力於具體落實。此外，赤澤4日亦與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟會談，並將於7日與該國能源部長阿布杜阿吉茲舉行視訊會議。



結束中東訪問行程後接受記者團採訪的經濟產業相赤澤亮正。5日於巴黎

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