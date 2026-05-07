京都男童棄屍案＝養父因殺人罪嫌遭再逮捕、供稱衝動下「雙手勒頸」

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針對在京都府南丹市山林發現市立園部小學學生安達結希（當時11歲）遺體之棄屍案，府警6日以殺人罪嫌，再逮捕了其父、公司職員安達優季（37歲，此前已因棄屍罪嫌被捕）。被告承認罪嫌表示：「是我用雙手勒住結希的脖子殺了他。」

再逮捕罪嫌為涉嫌於3月23日早晨左右，在距離住家約2公里的市內公眾廁所勒死結希。搜查關係人士表示，嫌犯安達在逮捕前的任意聽取調查中，曾透露「因爭吵對其言行感到憤怒，而衝動勒頸」之意。

根據府警表示，嫌犯安達與結希有領養關係，戶籍上屬於「養父」。府警研判兩人之間存在糾紛，正調查詳細經緯。結希於3月23日早晨由母親目擊在吃早餐後失蹤。4月13日於住家東北方約8公里的山林發現遺體。解剖結果原先死因不詳，但經詳細檢查後發現有窒息疑慮。

府警於4月16日，先以棄屍罪嫌逮捕嫌犯安達。據了解被告將遺體載上車，在最終棄置於山林前，曾依序暫時棄置於：(1)靠近住家的山區附近、(2)尋獲結希書包的山區附近、(3)尋獲疑似其所穿著鞋子的山區附近。京都地檢署針對該項棄屍罪嫌，目前採取處分保留。

在失蹤當初，嫌犯安達曾說明稱「在學校附近讓孩子下車後，他就不知去向」，但學校的監視器並未拍到結希的身影。根據府警表示，該名被告雖然曾前往學校附近，但並未讓結希下車，而是直接前往被視為殺害現場的公眾廁所。府警先前已對該廁所進行現場勘驗，並持續展開搜查。



安達結希疑似遭殺害的公眾廁所。4月28日攝於京都府南丹市

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