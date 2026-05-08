日本與沙烏地建立能源安保新框架＝因應中東局勢，強化與歐盟合作

Newsfrom Japan

【布魯塞爾時事】經濟產業相赤澤亮正於7日，與沙烏地阿拉伯能源部長阿布杜阿吉茲（Abdulaziz bin Salman）舉行視訊會談，合意新設一個針對原油穩定供應等議題進行協議的任務小組（Task Force），並將於下週一開始諮商。有鑑於中東局勢緊迫，雙方將強化在能源安全保障領域的雙邊合作。

赤澤在此之前，出席在布魯塞爾舉行的日歐盟（EU）「高層經濟對話」。日本方面由外務副大臣堀井巖出席，歐盟方面則由歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stéphane Séjourné，負責產業策略）及執行委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič，負責貿易與經濟安保）參加。

日歐雙方就中東局勢交換意見，並在共同聲明中確認「穩定且具高透明度能源市場」的重要性。雙方亦針對確保供應鏈達成一致，包括航行安全、海上運輸路徑及基礎設施的保護。



出席「日歐高層經濟對話」的經濟產業相赤澤亮正（左二）與外務副大臣堀井巖（左一）。7日於布魯塞爾歐盟總部（經濟產業省提供．時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]