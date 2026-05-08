福島磐越道巴士事故致高中生21人傷亡＝68歲駕駛遭逮捕

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6日上午7時40分左右，在福島縣郡山市熱海町高玉的磐越自動車道上行線，發生一起微型巴士（Microbus）撞擊護欄並波及多輛車的事故。造成17歲的高中生稻垣尋斗（居住於新潟市西區）死亡，另有20人受重輕傷。

福島縣警於7日依《自動車運転処罰法》違反（過失致死傷）罪嫌，逮捕了駕駛巴士的68歲無職男子若山哲夫（居住於新潟縣胎內市）。被告承認罪嫌並表示：「對速度的判斷太過天真。」逮捕罪嫌為涉嫌於6日上午7時40分左右，駕駛巴士撞擊護欄導致高中生稻垣死亡及17人受傷。

根據縣警表示，現場位於磐梯熱海交流道附近的緩和右彎道，速限80公里。若山被告自稱當時以時速90至100公里行駛。稻垣先生被拋出至對向車道，當場確認死亡。據了解該被告並未持有「第二種駕駛執照（營用執照）」。

巴士上載有私立北越高校（新潟市中央區）軟式網球部的20名部員，除稻垣先生外全員皆送醫治療，但無生命危險。此外，一輛6人座貨車撞上折斷的護欄，造成2人輕傷。

根據巴士業者「蒲原鐵道」（新潟縣五泉市）表示，受北越高校委託後，由營業負責人以公司名義向另一家租車業者租用巴士。若山被告並非該公司員工，而是營業負責人透過熟人委託。租車時則出示了營業負責人的駕照。國土交通省北陸信越運輸局的4名職員於7日上午前往蒲原鐵道進行實地調查，針對事故發生的經過進行調查。



針對磐越自動車道發生的死亡事故，國土交通省北陸信越運輸局職員進入負責安排巴士的業者「蒲原鐵道」進行調查。7日上午於新潟縣五泉市

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