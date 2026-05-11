安保3文書修訂：中國「威脅」成焦點、政府與執政黨內部就是否明記仍有歧見

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日本政府計畫於年內進行的「安全保障相關3文書」修訂中，對中國情勢的認識已成為核心論點之一。在高市早苗首相針對「台灣有事」發表相關言論導致日中關係降溫的背景下，若使用比現行文書措辭更強硬的「威脅」一詞，勢必引發中方進一步反彈。雖然執政黨內部存在強硬論調，但也有聲音考慮到日中關係，認為應採取較為抑制的表述。

自民黨在2022年底的上一次修訂中，曾於提交給政府的建議書中要求將中國的軍事動向定位為「安保上的重大威脅」。然而，當時與其組建聯合政府的公明黨以恐煽動對立為由表示面露難色，最終在《國家安保戰略》中與中國直接連結的章節，使用了「深刻關切事項」及「前所未有的最大戰略挑戰」等措辭。

當時，因時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣引發中國反彈，共軍向台灣周邊海域發射彈道飛彈並落入日本專屬經濟海域（EEZ），情勢一度極度緊迫。基於此背景，3文書之一的《國家防衛戰略》在提及飛彈發射時，使用了「被地區居民視為威脅」的間接委婉說法來納入「威脅」認識。

另一方面，針對北韓，無論是在《安保戰略》或《防衛戰略》中，均明確記載為「重大且迫在眉睫的威脅」。

時隔3年半，中國的擴軍與海洋進出進一步升級。2025年，共軍2艘航空母艦首度同時出現在連結小笠原群島與關島的「第二島鏈」附近。中俄轟炸機與戰鬥機的共同飛行也日益頻繁。自民黨安保調查會正研議如何界定「美軍軍事優勢地位下降」及「中俄戰略合作」等課題。一名自民黨關係人士指出：「情勢已比以前惡化，沿用相同表現恐難以交代。」

對此，一名具備外相資歷的人士則持慎重論調稱：「特意寫入『威脅』只會招致中國反彈，需要運用技巧。」事實上，日本的官方立場是推動與中國的「戰略互惠關係」，並以建立「建設性且穩定的關係」為目標。首相本人也多次公開呼籲「對話大門始終敞開」。

同時，首相也正根據與「日本維新會」的聯合執政協議，推進色彩強烈的保守政策。為了讓武器輸出原則上成為可能，已修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引。中國對此表達了「嚴重關切」，摩擦正持續升溫。

針對3文書修訂，自民黨與維新會正分別進行論點整理，將於6月上旬前彙整對政府的建議。政府關係人士表示：「寫入『威脅』並沒有任何好處」，並指出「焦點在於維新會主張強硬論調時，該如何達成妥協」。



首相高市早苗進入首相官邸。8日攝於東京永田町

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