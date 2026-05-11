因應物價高漲採取臨機應變措施＝高市首相不排除要求節約能源

Newsfrom Japan

參議院決算委員會於11日由首相高市早苗及全體閣員出席，針對2024年度決算進行質詢。針對受伊朗情勢惡化影響而呼籲節約能源等措施，首相表示：「不排除任何可能性，將臨機應變地應對。」另一方面，她也提到：「產業與經濟也必須維持運轉。現階段尚未達到要求民眾採取深度節約措施的程度。」此為回覆立憲民主黨森裕子的答詢。

國民民主黨的川合孝典要求政府採取追加的物價高漲對策。首相對此表示：「目前並不認為有立即編列補正預算（追加預算）的必要」，並說明：「將充分注視物價動向對家計與事業活動造成的影響，並臨機應變地應對。」針對已經結束的電費與瓦斯費補助重啟事宜，她表示：「將視情況採取必要的應對措施。」

針對滯留於波斯灣內的日本相關船舶之應對，首相強調：「為了實現包含他國船舶在內的所有船舶能早日通過荷姆茲海峽，將積極持續展開所有的外交努力與協調。」此為回覆自民黨中西祐介的答詢。

此外，中西祐介針對透過憲法修正來取消參議院選區「合區」的必要性提出質詢，首相指出：「如何將地方的聲音反映在國政上，是關乎民主主義的重要課題。」雖然她表示「必須克制陳述具體想法」，但仍提到：「期待憲法審查會能加速超越黨派的建設性討論。」



首相高市早苗於參院決算委員會進行答詢。11日上午於國會內



自民黨中西祐介於參院決算委員會進行質詢。11日上午於國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]