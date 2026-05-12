足球日本代表三笘薰左腳受傷＝世界盃前夕遭逢傷勢將現影響

Newsfrom Japan

在距離北中米3國聯合舉辦的世界盃（World Cup）開幕僅剩1個月之際，日本代表隊再次遭遇不幸。中場球員三笘薰（效力於布萊頓）於9日左腳受傷。據了解可能為肌肉拉傷，對參加世界盃的影響恐難以避免。

日本代表隊預計於15日公布世界盃成員名單。誠如森保一監督所言：「感覺並非輕傷」，這將直接影響最終的選拔。在相同位置上，南野拓實（效力於摩納哥）於2025年遭遇膝蓋前十字韌帶斷裂，鈴木唯人（效力於弗萊堡）則在近期賽事中發生鎖骨骨折。

由於三笘薰受傷，左路勢必需要摸索新的用人方案。最現實的做法可能是將右路的伊東純也（效力於亨克）移至左邊翼衛，並由中村敬斗（效力於漢斯）擔任3前鋒之一。近期日本隊曾測試由鈴木淳（效力於哥本哈根）擔任左邊翼衛，而前田大然（效力於塞爾提克）也是可能的選項。

三笘薰曾有許多令世界驚豔的表現，包括在帶領日本晉級上屆卡達世界盃的對澳洲之戰中梅開二度，以及在擊敗西班牙之戰中寫下「三笘的1公釐」奇蹟。然而，他在2021年東京奧運、卡達世界盃以及2024年亞洲盃等大賽中，確實常因傷病或體調問題未能以最佳狀態出戰。

此次在最後調整階段對英格蘭之戰中，三笘薰才剛踢進制勝球，球迷正期待他「下次大賽定能大展身手」，卻在此時發生意外。本人所受到的衝擊恐怕難以估算。



左腳受傷倒地的布萊頓球員三笘薰。9日於英國布萊頓（路透時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]