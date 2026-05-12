南極條約會議於廣島開幕＝時隔32年於日本舉行、聚焦觀光急增對策

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主旨為討論南極和平利用之《南極條約》運用的第48屆協約國會議，11日於廣島市開幕，預計為期11天。這是繼1970年東京會議、1994年京都會議後，第3次在日本舉辦，也是時隔32年的盛事。本次焦點在於能否針對因南極觀光客急增而產生的環境保護措施達成共識。

來自美國、中國、俄羅斯、烏克蘭等約50個國家，共約400名政府官員及研究人員參與。12日將舉行開會式，正式開啟討論。

根據國際南極旅遊業者協會資料，2024至25年觀光季節造訪南極的遊客約11萬7000人，30年來成長了約15倍。由於觀光客活動內容趨於多樣化，會議中將針對規範與管理方式進行論辯。此外，因氣候變遷影響而減少的瀕危物種「皇帝企鵝」保護工作，以及各國南極活動的透明度提升也將納入議題。由於會議原則上採「全體一致」決定制，預期達成共識將面臨困難。



在南極天堂灣群聚的巴布亞企鵝。2024年1月20日（AFP時事）

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