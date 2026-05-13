高市首相指示加強網攻對策＝關注最新AI「Claude Mythos」威脅

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高市早苗首相於12日的閣僚懇談會中，鑑於人工智慧（AI）能力提升，指示政府應儘速採取網路安全對策。此舉是考量到外界指出利用美國Anthropic公司開發的「Claude Mythos」進行網路攻擊的可能性。近期將召開由經濟產業省等相關部會組成的會議，針對重要基礎設施業者應採取的措施及漏洞發現與修復等進行研議。

首相對兼任網路安全擔當的數位相松本尚指示：「在AI模型性能提升之際，為確保我國網路安全，希望政府整體應儘速具體化並實施對應措施。」

最先進AI「Claude Mythos」具備極高的系統漏洞偵測能力。松本數位相在隨後的記者會上強調：「必須避免（Claude Mythos）遭到惡用、在我們不知情的情況下發現漏洞並侵入。」並表示：「將與相關部會密切合作，儘速彙整對策方案。」

自民黨國家網路安全戰略本部於12日的會議中，彙整了針對Claude Mythos出現後的提議。雖然Anthropic僅限度公開繆托斯，但提議中表達了危機感，指出「預測數個月內將出現與Claude Mythos同等級質量的開源模型（Open Model）」。要求政府應與各國合作，即刻敦促重要基礎設施業者及軟體業者迅速應對。



首相高市早苗進入首相官邸。12日上午於東京永田町

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