高市首相與美財長貝森特協調對中立場＝川普訪中前夕強調「日美重要」

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高市早苗首相12日於首相官邸與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。著眼於預定14日舉行的美中領袖會談，雙方針對對中姿態進行協議。貝森特表達了將體認日本立場的意向。雙方確認將在日美戰略投資、重要礦產等經濟安全保障領域持續加強合作。

貝森特將陪同川普總統訪問中國。與首相會談後，他對記者團透露：「（向首相）談及了日美關係的重要性。」

首相於個人X（原推特）發文表示，雙方就印度太平洋地區情勢交換意見，並聽取了貝森特針對美中關係現狀的說明。首相提及強化日美供應鏈的方針，也觸及了降低以美國Anthropic公司「Claude Mythos」為首的最先進AI惡用風險之必要性。

雙方也就匯率動向交換意見。貝森特對記者團強調：「過度的匯率變動並非所願，將與日本財務省緊密連繫。」針對日本的金融政策，他表示：「保持密切溝通將是成功的關鍵。」



首相高市早苗（右）與美國財政部長貝森特會談。12日下午於首相官邸



結束與首相高市早苗會談後，美國財政部長貝森特接受記者團採訪。12日下午於首相官邸

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