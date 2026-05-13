尼得科涉品質造假疑雲＝逾1000件擅自變更零件、工序

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尼得科（Nidec）13日宣布，發現疑似在未經客戶確認下，擅自變更零件、工序或設計等與品質相關的不當行為。根據關係人士透露，造假件數估計超過1000件。該公司已於同日成立由外部專家組成的調查委員會，預計在8月底前釐清全貌。

此次造假是在今年1月起實施的內部「品質總體檢」中發現，該檢點是基於去年的不當會計問題而發動。雖然公司表示目前未確認對產品功能及安全性產生影響，但接連發生的造假事件使信任恢復更加遙遠。

社長岸田光哉於東京都內召開記者會道歉表示：「品質是製造業的根幹，我們極其沉重地看待此事。」

根據該公司表示，造假行為發生於家電、車載及IT等部門。大半行為是在未經客戶許可下變更零件或工序，但也涉及試驗及檢查數據的不當處理，以及生產地標示不實等。

不當會計問題於去年9月爆發。第三方委員會於今年4月彙整的最終報告書中，除認定累計虛增純益達1607億日圓外，也指出創業者永守重信為了達成業績目標而施加的過度壓力是背後原因。



尼得科社長岸田光哉（右二）等人在記者會上鞠躬致歉。13日下午於東京都千代田區



尼得科社長岸田光哉於記者會上發言。13日下午於東京都千代田區

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