坂本花織召開引退記者會神情開朗＝稱花式滑冰「是我的青春」

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花式滑冰女子選手、米蘭-柯提納奧運銀牌得主，並已於3月現役引退的坂本花織（26歲），13日於神戶市內召開記者會。回顧選手生涯，她感懷地表示：「內心最主要的是『已經竭進全力』的想法，但也有一點寂寞。現在重新客觀看待，拼命練習真的是非常熱血的青春。」

現場播放了回顧她從幼少期至今足跡的影片，也有她拭淚的場面。她神情開朗地表示：「經歷了各種懊悔與開心的經驗，是不可替代的時光。」

今後她將在持續出演冰上表演（Ice Show）的同時，在自4歲起便指導她的教練中野園子麾下，投入培育後進的工作。她勾勒藍圖表示：「想成為像中野老師那樣的老師，希望能展現自我風格來指導。」

坂本長期作為日本女子花滑王牌表現活躍。充滿爆發力的跳躍與具疾走感的滑行是其特色，以包含展現力在內的高完成度決勝負。

她曾連續3屆出戰奧運，2018年平昌奧運獲得第6名、22年北京奧運獲得銅牌。在3月世界錦標賽中，她達成了日本選手最多的第4度奪冠，為生涯畫下完美句點。

◇坂本花織小姐

坂本花織（Sakamoto Kaori）自18年平昌起連續3屆參加奧運。女子組曾獲22年北京奧運銅牌、26年米蘭-柯提納奧運銀牌。在世界錦標賽中，包含22年首度奪冠後的3連霸在內，共計奪下日本選手最多的4度冠軍。全日本錦標賽曾達成5連霸在內，累計6度奪冠。現年26歲。來自兵庫縣。



手捧花束露出笑容的花式滑冰女子選手坂本花織。13日上午於神戶市中央區

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