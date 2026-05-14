日產汽車預計2027年3月期轉盈＝時隔3年從巨額虧損復甦

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日產汽車13日宣布，預計2027年3月期的連結純損益將轉為200億日圓的盈餘。上一期受工廠關閉及包含大幅裁員在內的組織重整影響，認列了5330億日圓的赤字，但隨著成本削減進展，預計將時隔3年實現盈餘。今後計畫接連推出新型車款，期盼能帶動反攻勢頭。

然而，受中東情勢緊迫影響，燃料及資材價格高漲等問題令人擔憂。川普美政權發動的高關稅也持續成為沉重負擔，經營重建的前景仍存在強烈的不透明感。

營收方面，預計較上一期成長8.3%達13兆日圓，營業利益則預計成長約3.4倍達2000億日圓。全球銷量預測增加4.7%至330萬輛。考量到計畫中的新型車效果等，預計在日本國內、中國、北美、歐洲等所有主要市場的銷量均會成長。

利潤方面，受中東情勢緊迫導致出口停滯及原物料價格上漲影響，預計僅上半年就會導致150億日圓的成本上升。另一方面，基於組織重整的進展，已將生產、物流、採購等費用的削減效果納入估算。

2026年3月期連結決算中，純損益陷入連續2年的巨額赤字。營收減少4.9%至12兆78億日圓，營業利益減少16.9%至580億日圓。美國高關稅使營業利益縮減了2860億日圓。此外也認列了伴隨組織重整而產生的減損損失等。



在2026年3月期決算發表記者會上發言的日產汽車社長伊凡．艾斯皮諾薩（左）。右為首席財務長（CFO）喬治．萊昂迪斯。13日下午於橫濱市西區

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