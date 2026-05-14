自民黨調查會提出論點整理草案＝防衛費增額考慮以GDP比3%至5%為目標

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自民黨在13日的安全保障調查會上，提出了針對年內修訂安保相關3文書的論點整理草案。針對焦點所在的安保相關費用增額，提出了參考北大西洋公約組織（NATO）等致力於達成國內生產毛額（GDP）比3%至5%程度的方針進行檢討。調查會計畫以該草案為基礎，於6月上旬彙整提言並提交給政府。

關於防衛費的增額目標，與會者中雖有意見認為「應該明確寫入數字」，但也有聲音表示「在未示明財源的情況下不應輕言數字」。

川普美政權要求同盟國增加在防衛領域的負擔。高市政權雖在去年底達成了2027年度以防衛費為核心的安保相關費用佔GDP比2%的目標，但川普政權仍要求進一步的應對。NATO加盟國計畫在2035年前將核心國防費提升至GDP比3.5%，加上相關支出則達5%。澳洲計畫在2033年前達到3%，韓國則提出了盡早達成3.5%的目標。



在自民黨安全保障調查會會議上發言的會長濱田靖一（中央）。13日下午於東京永田町的該黨總部

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