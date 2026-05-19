水產廳審議會決定松葉蟹漁獲配額＝日本海側縮減、秋刀魚亦減少

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水產廳於18日召開的水產政策審議會（農林水產相的諮詢機構）分科會中，決定了松葉蟹與秋刀魚等魚種的新年度總可捕撈量（漁獲可能量）。針對松葉蟹，決定在主要產地的日本海側減少漁獲配額，以致力於資源恢復。

松葉蟹的新配額將自7月起適用1年間。在日本海側當中，從島根縣至富山縣海域，將從現行的3700公噸縮減至3000公噸；新潟縣至秋田縣海域則從910公噸縮減至870公噸。北海道周邊維持計1043公噸、以岩手及宮城兩縣外海為中心的太平洋側則維持20公噸的現行配額。

針對持續歉收傾向的秋刀魚，決議將今年1月起的漁獲配額，從去年的9萬5623公噸減少至9萬1554公噸。此外，北魷截至3月為止的1年間漁獲量，超過了漁獲配額231公噸。會中亦針對此超額部分，是否要求超額特別嚴重的青森、岩手、宮城、茨城、高知各縣，在4月開始的本季配額中承擔「相應的負擔」等議題進行了討論。



松葉蟹（資料照，AFP時事）

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