美國青少年芭蕾舞賽：日本選手榮獲最優秀獎等多項大獎

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【紐約時事】在美國南部德州休士頓舉行的培育年輕芭蕾舞者國際大賽「青少年美國大獎賽（YAGP）」於18日發表最終結果，居住於美國加州的佐居勇星（15歲）獲選為少年組（以1月1日為準之年齡為12至14歲）的最優秀獎（Grand Prix）。除了包辦少年男子、女子組的第1名外，多個組別中日本選手也接連獲獎。

佐居先生接受線上採訪時露出笑容表示：「到現在還是不敢置信，非常高興。」他提及2月在「洛桑國際芭蕾舞大賽」中獲得第5名入賞的經驗也派上用場，並回顧道：「能開心地跳舞是最棒的事。」

少年男子組與女子組方面，分別由寺西創汰（12歲，名古屋市）與高橋杏（14歲，埼玉市）榮獲第1名；而在Pre-competitive組（同9至11歲）的古典男子組中，片山大岳（12歲，長野縣上田市）亦摘下第1名桂冠。

其餘獎項方面，少年女子組第3名並列者包含河合摩乃（13歲，東京都品川區）；Pre-competitive組的古典男子第3名為川端真司（11歲，岐阜縣瑞穗市）、同組女子第3名為三上佳純（11歲，川崎市）。在雙人舞的雙人古典芭蕾（Classical Pas de Deux）雙人組中，塚本花梨（16歲）與淺田良舞（14歲）（兩人均為東京都墨田區）亦獲得了第2名。



在國際芭蕾舞大賽「青少年美國大獎賽（YAGP）」中榮獲少年組最優秀獎的佐居勇星。16日攝於美國南部德州休士頓（LK Studio提供・時事）



在國際芭蕾舞大賽「青少年美國大獎賽（YAGP）」中獲選為Pre-competitive組古典男子第一名的片山大岳。16日攝於美國南部德州休士頓（LK Studio提供・時事）



在國際芭蕾舞大賽「青少年美國大獎賽（YAGP）」中獲選為少年女子組第一名的高橋杏。16日攝於美國南部德州休士頓（LK Studio提供・時事）



在國際芭蕾舞大賽「青少年美國大獎賽（YAGP）」中獲選為少年男子組第一名的寺西創汰。16日攝於美國南部德州休士頓（LK Studio提供・時事）

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