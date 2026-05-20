日韓穿梭外交會談＝將於能源安保合作、原油儲備與相互融通具體化

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【安東（韓國）時事】首相高市早苗19日與韓國大統領李在明於該國東南部慶尚北道安東市舉行會談。著眼於中東局勢混亂的長期化，雙方就研議將強化原油及石油製品儲備與相互融通等能源安全保障合作具體化達成一致，並發表了包含上述內容的共同文件。

首相在會談中強調：「日韓兩國作為印度太平洋穩定的要角發揮作用至關重要。」李總統則表達了日韓為「重要夥伴」的認識。首相在會談後的共同記者發表會上，針對日韓的安保合作表明「希望能著實推進」。

受到原油運輸要衝荷姆茲海峽實質封鎖的影響，日韓兩國目前皆面臨石腦油（Naphtha）等重要物資的採購疑慮。基於此背景，會談中雙方亦針對首相於4月提出的對亞洲各國能源支援框架「Power Asia（力量亞洲）」之活用進行討論。並就為了推進包含液化天然氣（LNG）在內兩國政府間的能源合作，而設置「政策對話」達成共識。

兩國領袖並就先前的美中領袖會談結果交換意見。針對與俄羅斯加強聯繫的北韓動向，雙方確認將透過加入日韓共同盟國美國在內的三國合作來進行應處。

兩國領袖為強化日韓、日韓美安保及經濟安保聯手，亦約定將緊密共有情報並開展合作。首相對李總統針對立即解決北韓綁架日本人問題所表達的支持表示感謝。

會談包含少數人會晤在內，共舉行了約1小時40分鐘。首相在共同記者發表會上指出：「在世界整體陷入不穩定的情況下，日韓領袖透過穿梭外交（Shuttle Diplomacy）進行緊密溝通具有重大意義。」李總統亦回應表示：「期待能進一步擴大能讓（日韓）兩國國民切實感受到的未來導向式合作。」



出席共同記者發表會的首相高市早苗（左）與韓國大統領李在明。19日下午於韓國安東市



抵達韓國大邱國際機場的首相高市早苗（中央）。19日下午



與韓國大統領李在明（右三）進行會談的首相高市早苗（左端）。19日下午於韓國安東



在會談前，首相高市早苗（左端）受到韓國大統領李在明（左二）的迎接。19日下午於韓國安東（代表攝影・時事）

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