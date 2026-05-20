上海日系大樓內發生持刀傷人事件＝2名日本人受傷皆無生命危險

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【上海時事】中國上海市浦東新區金融街的日系辦公大樓「上海環球金融中心」內的一家日本料理店，19日中午時分發生了一名男子持水果刀砍傷3人的事件。日本外務省幹部透露，被害者為2名日本成年男性及1名中國女性，皆無生命危險。

現場為辦公商圈，大樓內及周邊有眾多日系企業的辦公室。

行兇的男子為59歲，遭到趕赴現場的警察制伏。根據警察當局表示，該男子正低語著令人費解的話語，且有精神疾病的治療病史。當局正在調查事件的背景等。

根據現場附近商店的店員從料理店員工處聽到的說法，進入店內的男子在持刀砍傷3人後，便癱坐在地板上。該店員講述了當時一度騷然的現場狀況稱：「事件發生直後聽到了尖叫聲，許多顧客試圖逃跑。」

日本駐中國大使館向在留日僑發出了提醒注意的郵件。並在表明日方已向中國政府提出要求釐清真相、嚴懲嫌犯以及確保日僑安全等立場後，呼籲日僑外出時應注意可疑人士並努力確保自身安全。



19日發生持刀傷人事件的上海市浦東新區日系辦公大樓「上海環球金融中心」

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