G7財長會議通過聲明閉幕＝ 擔憂中東衝突並針對新型AI研擬對策

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【巴黎時事】七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議19日通過共同聲明後閉幕。共同聲明中針對世界經濟現狀表達了擔憂稱：「在中東衝突持續之際，世界經濟的不確定性正提高成長與通膨的風險。」並訴求為了減輕惡劣影響，「荷姆茲海峽的自由且安全航行以及衝突的永久解決是不可或缺的」。

會議亦推進應對惡用最先進人工智慧（AI）模型進行網路攻擊之風險。將由G7的專家小組強化情報共有，並選定最佳對策。鑑於美國Anthropic公司開發了在發現系統漏洞能力上格外高超的「Claude Mythos」，將面向6月的領袖峰會彙整出具體的應對策略。

日本方面由財務相片山皋月與日銀總裁植田和男出席。片山在閉幕後的記者會上針對中東風險指出：「正特別注視其對在原油及LNG（液化天然氣）上仰賴中東的亞洲地區之影響。」主席國法國的經濟暨財務部長勒斯鳩（Lescure）在記者會上強調：「本次危機在分斷的世界中，顯示了持續進行國際對話的必要性。」

針對包含稀土（稀土類）在內的重要礦產，會議將矛頭指向支配市場的中國，批評「任意的出口管制正混亂全球的供應鏈」。並表示將與同志國合作，推進包含民間在內的投資擴大、資源回收以及導入採購基準。

當前因中東情勢緊迫導致能源價格高漲，正加劇通膨疑慮，使日美歐的長期利率急劇上升。聲明中強調：「中央銀行強烈承諾維持物價穩定。」



在七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議後出席記者會的法國經濟暨財務部長勒斯鳩。19日於巴黎

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