廣島．宮島與空海大師具深厚因緣之靈火堂因遭受火災而全毀

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20日午前8時半（上午8時30分）左右，位於廣島縣廿日市市的宮島接獲119通報稱「靈火堂的建築物正在燃燒」。根據縣警廿日市署及消防單位表示，與弘法大師空海具深厚因緣的「靈火堂」及鄰接的小屋（計約30平方公尺）全毀。火勢雖一度蔓延至周圍山林，但已於同日上午10時半過後遭到鎮壓，目前未確認有人員受傷。

靈火堂為平安時代初期806年由空海所創建的真言宗御室派大本山「大聖院」之建物。其位於彌山山頂附近，據傳空海在此修練護摩時所使用的「不滅之火」，已持續燃燒了近1200年。

根據大聖院表示，該火種已由寺院關係人士移往他處。該警署等正針對火勢可能蔓延至建築物的可能性展開調查。

此靈火亦是廣島市和平紀念公園內持續燃燒的「和平之火」的母火。2005年此處也曾發生過靈火堂等全毀的火災，當時僧侶奮力守護火種而安然無恙。



廣島縣警總部。位於廣島市中區



位於宮島（廣島縣）、與弘法大師空海具深厚因緣的靈火堂（廿日市市提供）

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