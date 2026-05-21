日本政府觀光局調查：4月訪日遊客略減少，中東、中國及歐洲皆陷苦戰

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日本政府觀光局20日公布4月的訪日外國人數（推計值），較去年同月減少5.5%至369萬2200人。除了中東及中國外，受到復活節假期時期錯動的影響，除部分國家外，來自歐洲各國的訪日客亦呈現減少。這是自1月以來時隔3個月再度呈現低於前年同期。

來自以色列及海灣諸國等中東8國的訪日客減少21.4%至2萬2300人，這主要是受到中東情勢惡化導致航班停飛或減班的衝擊。中國遊客則連續5個月低於前年同月，大減56.8%至33萬700人。

歐洲方面，因復活節假期錯動、導致訪日需求提早於3月下旬爆發，英國、德國、義大利等國的訪日人數在4月全數低於去年。另一方面，法國則刷新了單月歷史新高。

若依國家．地區別來看訪日客人數，首位為韓國，增加21.7%至87萬8600人；其次為台灣，增加19.7%至64萬3500人；第3位為中國；第4位則為美國，微增0.8%至33萬人。其中韓國、台灣、越南等國皆創下歷年4月份的新高紀錄。

觀光廳長官村田茂樹在20日的記者會上強調：「為了邁向2030年訪日客數6000萬人的目標，即便面對機票價格（上漲）等外部環境的變化，我們仍將透過實施策略性宣傳等措施，致力於吸引更多國家與地區的遊客造訪日本。」



在東京淺草搭乘人力車的外國觀光客。4月15日（AFP時事）

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