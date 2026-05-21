上海持刀傷人案受害者為森大廈員工＝中國方面對是否針對日本人不予置評

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【北京時事】森大廈（Mori Building）社長辻慎吾，在20日的記者會上透露，關於該公司在中國上海市營運的辦公大樓所發生的持刀傷人事件，受傷者為該公司的2名員工。雖然事件中共造成2名日本人、1名中國人計3人受害，但中國外務省在同日的記者會上，避談是否將日本人視為狙擊目標。

事件於19日中午時分，發生於大樓內的日本料理店。行兇的男子現年59歲，遭到趕赴現場的警察制伏。辻社長表示：「這是一起令人痛心的事件，向受害的各位致以最誠摯的慰問。」

上海警方尚未透露行兇動機，中國外務省副發言人（副報道局長）郭嘉昆，在20日的記者會上，針對日本是否成為標的之提問，僅回應稱是「治安上的個別案件」且正在調查中。此外，他並著眼於日本國內的報導放話稱「媒體不應毫無根據地大肆炒作」，警告切勿將事件與日中關係惡化掛鉤。

中國方面在2024年9月於廣東省深圳市發生的日本男童遭刺殺身亡事件中，亦主張其為「偶發的個別案件」；最終在是否針對日本人的真相不明情況下，便執行了犯嫌的死刑。



中國外務省。位於北京（AFP時事）

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