廣島南極條約會議閉幕＝因中俄反對導致企鵝保護結論延期

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協商南極和平利用等議題的第48屆南極條約協商國會議，於21日在廣島市結束為期11天的日程後閉幕。雖然觀光管制以及將瀕臨絕種的皇帝企鵝指定為「特別保護物種」成為主要議題，但均未能達成共識，結論遭到延期。

該會議的決策原則上採取協商國的一致決議。圍繞皇帝企鵝的保護物種指定，雖獲得了壓倒性多數國家的支持，但遭到中國強烈反對，俄羅斯亦表示同調。會議亦審議加拿大、白俄羅斯、土耳其加入協商國的資格，但意見均未能一致。

針對觀光管制方面，則就限制可准入的季節與場所、以及課稅方案進行了討論。針對提升透明度亦交換了意見，並通過了促請各國共有情報的決議。會議中亦出現了烏克蘭代表團指控自國科學家遭到俄羅斯拘留、要求立即釋放，而俄羅斯代表團對此進行反駁的場面。

擔任主席的外務省擔當大使宇山秀樹在記者會上表示「無法斷言地緣政治的對立沒有產生影響」，但同時強調成果稱「即便身處分斷與對立的時代，仍成功從廣島發出了盡可能推進國際合作的訊息」。



南極條約協商國會議閉幕後召開記者會的外務省擔當大使宇山秀樹。21日下午於廣島市中區

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