高市內閣支持率維持既往＝時事民調顯示物價高漲影響生活

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根據時事通信社於15日至18日實施的5月份民意調查顯示，高市內閣的支持率較前月微增0.3個百分點，來到59.4%；不支持率則較前月微增0.5個百分點，來到19.7%，雙方均呈現持平。當詢問與去年此時相比的生活狀況時，回答「變得非常艱苦」佔7.6%，「變得稍微艱苦」則高達35.1%。

支持內閣的理由（可複選）以「具備領導力」佔30.5%高居首位，其次為「信任首相」佔18.9%，「沒有其他合適的人選」與「印象良好」則以16.3%並列。首相高市早苗自就職至21日已屆滿7個月，可以看出其個人支持度正強力支撐著高水準的內閣支持率。不支持內閣的理由（可複選）則為「無法信任首相」佔7.7%、「不抱持期待」佔7.3%、「政策不行」佔6.9%等。

政黨支持率方面，自民黨以27.8%（較前月增加2.1個百分點）維持首位。與其共組聯合政權的日本維新會則為2.6%（較前月增加0.4個百分點），持續低迷。在野黨方面，參政黨以3.7%（較前月增加1.6個百分點）時隔半年重新奪回龍頭；國民民主黨則以2.8%（較前月減少0.1個百分點）緊追其後。中道改革聯合較前月減少0.5個百分點，與公明、共產兩黨同為2.0%。以下依序為：立憲民主黨1.9%、未來團隊1.4%、日本保守黨0.6%、令和新選組0.3%、社民黨0.1%。回答「無支持政黨」的中立選民則高達50.4%。

另一方面，將生活狀況回答「變艱苦」的「非常」與「稍微」合計達42.7%，較前月增加了5.0個百分點。針對物價則有94.7%的受訪者回答「認為會上漲」。顯見隨中東情勢惡化等引發的物價高騰，正實質壓迫著國民生活。該調查是以全國18歲以上的2000人為對象，採取個別對談方式實施，有效回收率為58.6%。



首相高市早苗。12日攝於首相官邸

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