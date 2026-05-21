時事民調：5成民眾認有必要修憲、最優先議題為第9條明記自衛隊

Newsfrom Japan

時事通信社5月份的民意調查針對是否有必要修改憲法進行提問，結果回答「有必要」的受訪者達50.3%，超過了回答「沒有必要」的25.6%。回答「不好說・不知道」的則為24.1%。當詢問認為有必要修憲的受訪者最應優先進行的修憲議題（主題）時，以「在憲法第9條中明記自衛隊」佔48.0%為最多。

若依支持政黨別來看，回答「有必要」較多的政黨包含：自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、公明黨、未來團隊、日本保守黨，在全部12個政黨中佔了7個政黨。而中道改革聯合、立憲民主黨、共產黨、令和新選組、社民黨則是回答「沒有必要」者居多。

在修憲議題方面，認為「創設在發生大規模災害等情況下延長國會議員任期的緊急事態條款」佔23.9%，「消除參議院選舉區的合併選舉區」佔6.1%。回答「不在選項中」為13.9%，「不知道」為8.1%。

在自民黨內部，為了獲得在野黨的協助，要求比起明記自衛隊應優先處理消除合區的呼聲正有所增強。然而，即便在自民黨支持層當中，支持明記自衛隊的比例仍以56.5%高居首位，緊急事態條款為19.6%，消除合區則僅為6.2%。

該調查於15日至18日期間，以全國18歲以上的2000人為對象，採取個別談話方式實施。有效回收率為58.6%。由於數據四捨五入至小數點後第一位，總和可能不會剛好為100%。



日本國憲法的公布原本（御署名原本）。2017年4月7日攝於東京都千代田區的國立公文書館

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]