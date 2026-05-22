政府與執政黨擬研議追加預算規模為3兆日圓＝並補貼電費與瓦斯費

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根據21日所了解，政府與執政黨針對為因應中東情勢混亂長期化而編列的2026年度追加預算案，正以3兆日圓規模為主軸來展開檢討。預料將於6月上旬提交國會。針對夏季的電氣與瓦斯費支援，目前正朝向自現有的預備費中提撥約5000億日圓的方向進行協調。

在能源價格持續上漲之中，政府急於減輕家計負擔。由於汽油補貼的基金有可能在6月中旬枯竭，為了因應荷姆茲海峽封鎖拉長的局勢，透過增額預備費以確保追加財源已成為當緊課題。自民黨與日本維新會之間，正就追加預算案進行協調，規模與內容今後仍有變動的可能。在金融市場對財政擴張警戒感增強的背景下，方針將把對策壓縮在必要最低限度。

財源預計將透過發行赤字國債來充抵。政府預估若考量到經濟成長等因素，可部分壓縮已決定的國債發行額，因此認為能將對市場的衝擊控制在一定範圍。財務相片山皋月並在21日的演講中強調：「確保財政的持續可能性、維持市場信任的原則絕不讓步，並將予以強化。」



首相高市早苗進入首相官邸。21日攝於東京永田町

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