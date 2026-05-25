APEC貿易部長會議於中國江蘇閉幕＝日中閣員站立交談

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【蘇州（中國江蘇省）時事】由日美中俄等21個國家與地區參加的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議於23日，在中國江蘇省蘇州結束了為期2天的討論後閉幕。經濟產業相赤澤亮正召開記者會，說明其與中國商務部長王文濤進行了站立交談。這被認為是自2025年11月日中關係冷卻以來，兩國閣員之間的首次接觸。

根據赤澤氏表示，雙方是在22日晚間的活動中進行了「短時間」的站立交談，是由赤澤氏主動向王氏搭話。與赤澤氏一同訪中的外務副大臣堀井嚴亦與王氏接觸。根據了解，堀井基於近期在上海發生的日本僑民遭持刀砍傷事件，向中方要求確保在華日僑的安全。

中國方面在2025年11月對首相高市早苗發表關於「台灣有事」的言論產生強烈反彈。雖然本月中旬在上海舉行的APEC另一場會議中，日本由男女共同參畫擔當相黃川田仁志參加，但當時與中國方面的會談遭到擱置。

另一方面，赤澤氏與堀井氏均說明，在此次APEC會議中並未與台灣代表進行接觸。日本側此舉可能存在對中國展現顧及（配慮）的意圖。

本次貿易部長會議通過了共同聲明，內容包含「保持貿易走廊的開放符合共同利益」。此舉被認為旨在導向因美伊戰爭導致事實上遭到封鎖的中東荷姆茲海峽之航行正常化。



出席APEC貿易部長會議的經濟產業相赤澤亮正（中央）。23日攝於中國江蘇省蘇州（經產省提供）

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