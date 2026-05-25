《All of a Sudden》女主角岡本多緒榮獲坎城最佳女主角獎

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【坎城時事】第79屆坎城影展頒獎典禮於23日晚間（日本時間24日凌晨）在法國南部坎城舉行，主演濱口龍介執導作品《All of a Sudden》的岡本多緒（41歲）與法國演員維吉妮．愛菲亞（Virginie Efira，49歲）共同榮膺正式競賽單元的最佳女主角獎（影后）。在日本演員中，先前雖有柳樂優彌、役所廣司曾獲得最佳男主角獎，但岡本斬獲女主角獎則是史上首見的壯舉。

岡本在發表得獎感言時致謝表示：「今天能站在這裡，真的多虧了如此優秀的導演。」愛菲亞則回顧拍攝過程稱：「這是一生無法忘懷、將永遠刻印在心底的人生經歷。」

在今年的正式競賽單元中，除了濱口導演的作品之外，尚有是枝裕和執導的《箱中的羊》、深田晃司執導的《奈義日記》（暫譯）等計22部作品獲得入圍。最高榮譽金棕櫚獎頒給了克里斯汀．穆基（Cristian Mungiu）執導的《峽灣》（Fjord）。是枝與深田兩位導演則與獎項擦身而過。

《All of a Sudden》講述由愛菲亞飾演的長照機構負責人，與岡本飾演的正與病魔鬥爭的日本女性在巴黎相遇的故事。這是一部描繪老去、死亡以及人與人之間維繫，長達3小時16分鐘的大作。其餘出演者還包括長塚京三、黑崎煌代等人。該片在日本將於6月19日上映。

岡本出生於1985年，出身地為千葉縣。其於14歲時以模特兒身分出道，在海外以「TAO」名義活躍。並在美國電影《金鋼狼：武士之戰》（2013年）中被提拔飾演女主角。隨後出演了《沉默的艦隊》（2023年）等國內外的電影與電視劇。

愛菲亞以在《她的危險遊戲》（2016年）、《聖母聖衣》（2021年）等作品中的寬廣演技著稱，為法國具代表性的演員之一。她曾憑藉以巴黎連環恐怖襲擊為題材的電影《巴黎記憶》（2022年）榮獲法國凱薩獎最佳女主角獎。



在坎城影展上榮獲最佳女主角獎的主演岡本多緒（右）與法國演員維吉妮．愛菲亞。23日攝於法國坎城（AFP時事）



在坎城影展上榮獲最佳女主角獎的岡本多緒（左）與法國演員維吉妮．愛菲亞。23日攝於法國坎城（EPA時事）

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