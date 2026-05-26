高市首相表明補正預算規模＝並將支援補貼每家電費與瓦斯費

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首相高市早苗25日表明，為了因應受中東情勢影響的物價高漲，將編列2026年度補正預算案，並於下週提交給國會。預算規模為3兆日圓以上。核心支柱為增額預備費，當中包含創設用以因應能源高漲對策的「中東情勢等因應預備費」。首相並示明，計畫讓7至9月的電費與瓦斯費用支援額合計達到5000日圓程度。

首相在首相官邸對記者團表示：「為了不讓國民的生命、生活及經濟活動產生障礙，將強化各項舉措。」

電費與瓦斯費用的支援，將自2026年度預算中1兆日圓的預備費中提撥約5000億日圓。將於26日召開內閣會議通過（閣議決定）。根據首相表示，實施支援後的費用水準預計將低於去年夏天。在補正預算案中，除了中東因應預備費之外，還將把2026年度預算的預備費恢復至1兆日圓。為了支援液化石油氣（瓦斯桶/LP瓦斯）的使用者，也將追加採取重點支援地方交付金等措施。

針對汽油補貼部分，首相表示：「將在活用預備費的同時進行妥善因應。」作為資金來源的基金預計將在6月中旬枯竭。

伴隨補正預算的編列，首相也示明了追加發行特例公債（赤字國債）的方針。她解釋，由於2025年度分的特例公債當中，受惠於稅收及稅外收入的增加，預計有3兆日圓分變得不需要發行，因此在不增加2025至2026年度通算總額的情況下便能進行因應。

此外，針對石油供給，首相表達了「至明年春天為止皆能確保穩定供給」的認識，並稱「源自石腦油（輕油）的石油製品在跨年後仍可持續供給」。針對往年皆會進行的節能呼籲，首相表明今年也計畫實施。



接受記者團採訪的首相高市早苗。25日下午於首相官邸

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