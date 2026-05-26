警視廳逮捕巨人隊總教練阿部慎之助＝口角後涉嫌對女兒施暴

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因涉嫌在位於東京都澀谷區的住家中對18歲的女兒施暴，警視廳澀谷署25日以涉嫌暴行罪，將職棒巨人隊總教練阿部慎之助嫌犯（47歲）以現行犯逮捕。據了解其已承認嫌疑。女兒並未受傷。該署於26日凌晨將該嫌犯釋放。方針為今後將持續以自願方式展開搜查，並朝移送檢方偵辦。

根據該署表示，當時住家中除了該嫌犯與女兒之外，妻子與15歲的女兒也在場。據了解其在試圖阻止女兒們之間的爭吵時演變成口角，進而發生了將女兒推倒等行為。該嫌犯當時有飲酒。

逮捕直後，他承認嫌疑並解釋稱：「當我說了『安靜一點』卻被頂嘴，所以一時理智斷線。」據了解他也展現出了反省的態度。其並未對年幼的女兒施暴。

此案是由兒童諮詢所於25日午後7時多撥打110通報而曝光。

球團社長國松徹發表聲明致歉稱：「暴力是不可容許的事，我們極其沉重地看待此事。向所有職棒關係人士與球迷們謝罪。（針對阿部嫌犯）包含總教練一職進退在內將研議處分。」



職棒巨人隊總教練阿部慎之助

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