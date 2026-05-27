日美澳印建立能源安全新架構＝包含重要礦物合作

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【新德里時事】日本、美國、澳洲、印度四國的合作架構「四方安全對話（Quad）」外長會議於26日在新德里舉行，會中決定創設針對能源安全保障及重要礦物合作的新架構。此舉是希望因應受中東情勢緊迫化影響的供應鏈混亂，同時圖謀擺脫對支配重要礦物市場的中國之依賴。

外相茂木敏充、美國國務卿盧比歐、主辦國印度的外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）出席了會議。茂木在會後的共同記者發表會上表示，已向各國外長說明了首相高市早苗所提出之全新的「自由開放的印度太平洋（FOIP）」構想。

四個國家也將持續推進圍繞海洋安全保障的合作。根據黃英賢表示，Quad將著手協助南太平洋島國斐濟的港灣整備。此舉是有意對抗在南太平洋地區提升存在感的中國。

在2025年7月於美國華盛頓舉行的上屆外長會議中，四國指定了經濟安保及重要與新興技術等四個重點領域。本次會議形式上推進了該內容的具體化。



26日在印度新德里進行記者發表會的日美澳印外長。（右起）美國國務卿盧比歐、外相茂木敏充、印度外長蘇杰生、澳洲外長黃英賢

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