帝國資料庫調查顯示7成企業對社群媒體投稿「無規範」、輿論對策進展緩慢

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根據帝國資料庫5月實施的企業問卷調查顯示，針對員工在社群網路服務（SNS）上的投稿，回答社內規範「沒有」的比例佔了68.8%。儘管因社群媒體引發的資訊外洩或「炎上（意旨網路圍剿與輿論撻伐）」事件接連不斷，但絕大多數企業仍將投稿行為委諸個人判斷，規範的整備進展緩慢。

在無規範的具體細項中，「雖無規範但正在研議中」佔36.8%，「並無計畫設立」佔32.0%。回答「有規範」的則佔23.2%。其中，大企業中「有規範」的比例達到了50.5%，相較之下小規模企業則僅佔9.8%，兩者存在巨大落差。

從受訪企業的回應中，有企業表示「光靠指導也有不夠充分的一面，正研議制定規範」（出版．印刷），亦有聲音指出「很難判斷該限制到何種程度，又該放任自主性到何種程度」（機械製造）。

鑑於員工的社群媒體投稿恐引發企業信用低落之風險，帝國資料庫指出：「不論企業規模大小，將制定規範作為組織防衛策，已是當緊之課題。」

該調查於5月8日至12日期間在網際網路上實施。有效回答數為1355家企業。



手持智慧型手機的人（照片為示意圖）

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