日本團隊研究納馬象絕滅比以往學說早1萬年＝氣候變遷恐為主要誘因

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依據東海大學等團隊彙整的研究成果顯示，過去曾棲息於日本列島的「納瑪象（也稱諾式象）」絕滅的時間，比以往的學說還要早了約1萬年，其受到氣候變遷影響的可能性極高。該論文已於26日發表於英國科學期刊《自然》（Scientific Reports）。

此前，以約2萬4000年前絕滅的學說最為有說服力。研究團隊為了探尋正確的絕滅時期，自愛媛縣今治市外海的瀨戶內海所發現的化石中去除雜質，並透過放射性碳進行了高精度的年代測定。針對過去在各地所通報的化石再度進行測定的結果，推估其絕滅時期比以往學說往回追溯了約1萬年，應為約3萬3000至3萬5000年前。

人類抵達日本列島的時間，被認為是在約3萬8000至3萬9000年前，因此查明人類與納瑪象的共存期間為約4000至6000年左右，比過去的想定大幅縮短。根據了解，透過運用遺跡分布數據進行的解析顯示，人類的活動地域與納瑪象的棲息區域在時間上及空間上，皆呈現未重疊的傾向。

另一方面，也有指出當時所使用的石器並不適合用來獵殺大型哺乳類動物。研究團隊表示，這暗示了納瑪象的絕滅，相較於人類的狩獵活動，更有可能是因為冰期當中不斷重複的寒冷期與溫暖期所導致的棲息環境變化所致。

研究團隊成員、東海大學准教授日下宗一郎（自然人類學）表示：「我認為透過這次的研究，舊石器時代的人類在日本列島狩獵大型哺乳類動物的既定印象，或許有所減弱。」



納馬象的下顎骨（由愛媛縣今治市村上海賊博物館收藏）

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