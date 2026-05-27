栃木女性殺害案：一男子疑對夫婦下達指示後逃往中國，警方發布逮捕令

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針對栃木縣上三川町民宅發生的一名女性遇害案件，因涉嫌對被視為現場指示役的竹前海斗嫌犯（28歲）夫婦下達指令等、涉入案件的嫌疑轉深，縣警已以強盜殺人罪嫌，對一名在案發後逃往中國的40多歲男子取得逮捕令。媒體於27日透過對搜查關係人士的採訪後證實此消息。

縣警研判本案為「匿名．流動型犯罪集團」所犯下的案件，並展開搜查，目前正以該男子為高階指示役的方向調查。

嫌犯竹前涉嫌於14日上午，與妻子美結嫌犯（25歲）以及被視為執行役的4名16歲少年共謀，以強盜為目的闖入民宅，並殺害了富山英子（69歲）。富山女士的遺體上有20多處的刺傷等傷口。趕赴現場的長男與次男亦身受重傷，此外飼養的家犬也遭到殺害。

根據搜查關係人士表示，經解析扣押的嫌犯竹前之智慧型手機等物品後，浮現出了一名在事件發生前便透過高匿名性通訊軟體互傳訊息聯絡的男子。該男子曾向嫌犯竹前下達強盜指示，並於事件發生數日後，搭機前往中國。

嫌犯竹前於17日在羽田機場準備搭乘前往韓國首爾航班之前被攔截並遭到逮捕。據了解他當時計畫經由首爾前往菲律賓馬尼拉。

此外，縣警於27日針對在事件發生8天前，涉嫌於富山先生家周遭，在掛著贓物車牌的車輛內藏有侵入用工具的螺絲起子之行為，以違反防盜鎖挑鎖防止法罪嫌，再度逮捕了清潔作業員嫌犯渡邊昌英（41歲，居住於茨城縣八千代町）。根據搜查關係人士透露，其供述稱「應徵了黑暗打工」。



栃木縣警總部。位於宇都宮市

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