政府6月將表明與南美展開經貿EPA談判＝擴大全球南方貿易

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根據了解27日政府已確立方針，將與南美5國組成的關稅同盟「南美南部共同市場（Mercosur，梅爾科蘇爾）」展開締結經濟合作協定（EPA）的談判。目前正朝向配合預計6月中旬在法國召開的七大工業國集團領袖峰會（G7峰會），由首相高市早苗與受邀國巴西總統魯拉舉行會談並正式表明的方向展開協調。相關人士已證實此消息。

日本至今已與東南亞各國、歐洲聯盟（EU）、澳洲等締結EPA，持續擴大自由貿易圈。為了與南美南部共同市場展開談判，目前正加速協調。此舉著眼於美國川普政權的高關稅政策、中國的稀土類出口管制以及中東情勢的惡化，希望分散資源等採購網路的多樣化。

南美南部共同市場除了巴西之外，尚有阿根廷、玻利維亞、巴拉圭、烏拉圭加盟。該處為農產品與礦產資源的主要出口地域，區域內生產總值（GDP）達到約3兆美圓（約480兆日圓），是一個巨大的市場。



首相高市早苗進入首相官邸。27日上午於東京永田町

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