京都男童殺害案：嫌犯父親供稱棄屍地點「並未預先決定」

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針對4月在京都府南丹市山林中，發現市立園部小學學生安達結希（當時11歲）遺體的事件，京都地檢署28日以殺人罪及死體遺棄罪，起訴了其父親安達優季嫌犯（37歲）。地檢署並未透露其是否認罪。

透過對搜查關係人士的採訪最新獲悉，優季嫌犯圍繞遺體的棄屍地點，做出了「並未預先決定」等供述。本案被判斷是在缺乏計畫性的情況下演變成殺人案，釐清真相的舞台此後將移往法庭處理。

根據起訴狀等內容顯示，優季嫌犯涉嫌於3月23日上午8時5分至同時20分左右，在南丹市內的公眾廁所內，以雙手掐住結希的脖子導致其窒息殺害。隨後被控利用車輛，將遺體輾轉移置於「住家附近的深山附近」、「發現雙肩日本小學生書包的地點附近」及「發現鞋子的地點附近」，並於同月29日將遺體遺棄於山林中。遺體隨後於4月13日被發現。

優季嫌犯在戶籍上屬於結希的「養父」。跟據了解兩人在遭到殺害前夕曾發生口角，嫌犯在至今的調查中供述了「被說了『你又不是我親生父親』」、「對他的言行感到憤怒，便衝動地掐了脖子」等話語。針對移動遺體的理由，根據了解其解釋稱「是因為搜尋行動有可能會波及（發現）該處」。



京都地檢署

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