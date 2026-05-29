日菲領袖會談：強化安保與能源合作、同意展開軍事情報協定談判

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首相高市早苗28日與以國賓身分訪日中的菲律賓總統小馬可仕，在東京元赤坂的迎賓館舉行了會談。雙方圍繞在東海與南海強化軍事威壓的中國、以及傾向自國中心主義的美國之應處進行了協議。為了強化安全保障合作，雙方就為了共享機密情報而展開「軍事情報保護協定（GSOMIA）」的談判開始達成了一致。

兩國領袖確認了將日菲關係上升為「包括性．戰略夥伴關係」。並在外務．防衛擔當閣僚協議（2加2）的早期舉行、以及推動加入美國在內的三國合作上達成一致。雙方亦約定，為了推動海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦等裝備轉移，將加速防衛當局間的協議。

兩國領袖亦針對受中東情勢影響而引發的石油及相關製品供應短缺進行協議，並確認了將強化醫療品等供應鏈。首相表明將支援菲律賓建立燃料儲備系統、以及協助東南亞國家協會（ASEAN）實現共同儲備。

首相在會談後的共同記者發表會上強調：「與菲律賓的合作，對於實現進化版的『自由開放的印度太平洋（FOIP）』而言極其重要。」小馬可仕則表示：「這是為了強化防衛合作、維護基於規則的海洋秩序所邁出的重要一步。」

會中也發表了納入會談成果的共同聲明。聲明中將中國納入考量，明記了「針對經濟性威壓、非市場性政策與慣例、以及恐對全球供應鏈造成惡劣影響的進出口管制之懸念（憂慮）」。



結束共同記者發表會後握手的首相高市早苗（右）與菲律賓總統小馬可仕。28日下午於東京．元赤坂的迎賓館（代表攝影）



與駐日菲律賓大使米蘭．J．加西亞-阿爾巴諾（Mylene J. Garcia-Albano，中央左）、駐菲律賓日本大使遠藤和也（中央右）一同出席文書署名式的首相高市早苗（右端）與菲律賓總統小馬可仕（左端）。28日下午於東京．元赤坂的迎賓館（代表攝影）

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