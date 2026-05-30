日澳紐舉行首次防衛部長級會談：預計強化防衛裝備合作

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【新加坡時事】防衛大臣小泉進次郎、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、紐西蘭（NZ）國防部長潘克（Chris Penk）於30日在新加坡舉行會談。此舉著眼於活躍開展海洋進出的中國，雙方確認了將強化在國防裝備的合作。

這是由這3個國家組成的架構首度舉行會談。小泉氏在會議開頭表示：「這對於印太地區的繁榮、和平與穩定而言，是極其重要的機會。」

日澳兩國先前已決定，將以海上自衛隊的「最上級」護衛艦之能力升級版為藍本，共同開發與生產澳洲海軍的次世代巡防艦。紐西蘭亦將最上級升級版與英國艦艇列為其次世代巡防艦的候選艦種，並方針計畫於2027年底前做出決定。

中國正將其活動範圍擴大至西太平洋與南半球。若能共享防衛裝備的型號，部隊彼此之間的協同作戰能力也將隨之提高。三國旨在透過深化日澳紐3國的安全保障合作，以圖謀提升抑止力。



迎向會談的防衛相小泉進次郎（中央）、澳洲國防部長馬勒斯（右）與紐西蘭國防部長潘克。30日攝於新加坡

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