小泉進次郎苦心拿捏對中距離＝背負防衛費「作業」的重擔

Newsfrom Japan

【新加坡時事】防衛相小泉進次郎31日結束了配合亞洲安全會議訪問新加坡的行程。其在最後一天的演說中，反駁了中國所提出的「新型軍國主義」批判。然而，他在用字遣詞上耗費了細心注意，以避免過度刺激。小泉透過為期3天的訪問展現了緊密之日美同盟，但卻被美國方面拋出了增加防衛費的要求，流於背負沉重「作業」的形式。

「一個大量保有核武器與戰略轟炸機的國家，如果把這兩樣都沒有的日本稱為『新型軍國主義』的話，大家不覺得很奇怪嗎？」小泉在31日的演說中如此表示。雖然其避免了點名，但顯然將中國納入了考量。

小泉強調：「認識的差異與摩擦確實會產生。屆時所需的是直接、率直地進行對話，而不是在對方不在的地方面對不具備事實根據的主張反覆進行附和。」另一方面，他在其他段落中，對本次放棄參加的中國國防部長隔空喊話稱：「對於本次沒有機會見面，率直地感到遺憾。」

小泉之所以在措辭上如此克制、費盡心思，是因為雖然不能放任中國對日本的批判不管，但另一方面，卻也仍未掌握到改善因首相高市早苗發言而惡化的日中關係之線索。此外，以美國總統川普訪中為契機、使美中關係呈現改善基調亦為背後背景。

防衛省幹部明言：「關於中國的表現方式，我們一直思考到了最後一刻。」透露了針對語調的調整一直持續到了極限。在演說後的問答（質疑應答）中，雖有來自中國的出席者發聲要求日本針對第二次世界大戰期間的行動進行謝罪，但小泉並未直接回答，僅強調「日本（對話）的大門始終敞開」。

日本在與中國面對面上，掌握關鍵的就是美國的姿態。30日美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發表演說之際，擺開陣勢坐在最前排的小泉在問答環節中，第一時間獲得了主持人的指名，他向赫格塞斯拋出問題稱：「我們對美國堅定不移的（亞洲）參與深具信心，但在部分國家中卻存在著被低估的情況。能否請您發表一則為區域帶來安心感的訊息？」

問答環節按慣例通常是由研究者等提出質問，身為閣僚卻發言屬於異例。根據防衛省關係人士表示，這是承接了小泉的意向後進行協調的成果。小泉此舉被認為希望令人留下強固日美同盟之印象的同時，圖謀拴住正將軍事重心移往中東的美國。

不過，赫格塞斯在演說中，要求亞洲的同盟國將國防費提高至國內生產毛額（GDP）比的3.5%。特別是針對日本，他要求「為了強化同盟，有必要共同發揮角色」，要求日本承擔進一步的負擔。防衛費的增額在演說後所舉行的日美防衛相會談中也成為了議題。

圍繞國防費，澳洲提出了3%、韓國提出了3.5%等目標。日本政府方針雖然計畫在年內改訂國家安全保障戰略等安保相關三文書，但自民黨內針對明記具體數值則存在著強烈的否定聲音。防衛省幹部收緊心思般表示：「美國正尋求高水準的貢獻。」



在亞洲安全會議上發表演說的防衛相小泉進次郎。31日攝於新加坡



接受記者團採訪的防衛相小泉進次郎。31日攝於新加坡

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]