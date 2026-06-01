2027年春季畢業採用面試正式解禁＝內定率已超7成、規範恐流於形式化

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針對2027年春天即將畢業的大學生等群體之求職活動，迎來了政府所訂定之面試等採用選考的解禁日1日。然而，由於此解禁日不具備法律上的拘束力，為了爭取優秀人才而將採用活動提前（前倒）實施的企業接連不斷。亦有調查顯示預定錄取率目前早已達到了7成以上，規範的形式化正持續加劇。

1日當天，深受學生喜愛（人氣高）的伊藤忠商事展開了線上形式的面試。而自2027年4月起將廢除「未經本人同意之轉勤（異動調職）」制度的第一生命保險，亦實施了面對面的實體面試。

政府為了確保求職學生能有專心致力於學業的時間，因而設定了企業說明會及面試等的解禁日，並尋求企業側的配合。然而，根據經營求職網站的「Career＋（位於東京）」以預計2027年春季畢業的大學生為對象所實施的調查顯示，截至5月1日時間點的預定錄取率已達到了與前年大致持平的76%。

家電量販大企業Nojima官方表示「因為各家公司都已經開始行動了」（公關），因而於2025年9月便展開了2027年春季採用的面試，並於11月向合格者發出了預定錄取通知。透過實習（Internship）來確保具備潛力之學生的舉動亦在加速，外食龍頭的人事擔當幹部表示：「在拿到第一個預定錄取就決定（就職）的學生正在增加，這讓我們不得不提早行動。」



採用面試迎來解禁，迎向面對面實體面試的求職學生（右）。1日上午攝於東京都千代田區



參加聯合企業說明會的學生們。3月1日攝於東京都澀谷區

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