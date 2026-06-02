「國旗損壞罪」將由自民黨於本屆國會提出＝審議走向仍不明朗

Newsfrom Japan

自民黨1日召開針對懲罰損害日本國旗行為的「國旗損壞罪」專案小組（PT）與內閣第一部會的聯席會議，通過了新設該罪名的法案。一旦與日本維新會的協調結束，便將於本屆國會中提出，以在會期內成立為目標。

該法案為首相高市早苗大力推動的政策，並被納入了自民黨與維新會的聯合政府合意書當中。執政黨方針計畫面向過半數席次持續失守的參議院審議呼籲野黨贊同，然而由於恐引發侵害「表現自由（言論與表達自由）」的保留態度依舊根深蒂固，未來的走向仍不明朗。

自民黨內部至今也仍殘留著反對聲音，中途退出會議的前外相岩屋毅對記者團批判該法案稱：「國旗本應是自然受到尊重的對象，如今卻將變成不尊重就會遭受懲罰的國家權力象徴。」

法案內容規定，若以「令他人產生顯著不快或嫌惡之情之方法」，「公然損壞、除去、污損國旗」之情況，將處以2年以下的拘禁刑、或20萬日圓以下的罰金。若是自行拍攝損壞過程並透過社群媒體（SNS）散布等「提供給不特定多數人、公然陳列」的案例，亦將成為懲處對象。



迎向自民黨內閣第一部會等合同會議的「國旗損壞罪」相關專案小組座長、前官房長官松野博一（後方中央）。1日下午攝於東京．永田町的該黨總部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]